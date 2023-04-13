Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 4 Nisan'da meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Y.D. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bugün polise ekipleri tarafından yakalanan Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ