Üye Girişi
Haberi Paylaş
Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 4 Nisan'da meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Y.D. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bugün polise ekipleri tarafından yakalanan Y.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title