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Motosiklet hırsızı tutuklandı

Motosiklet hırsızı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de 3 farklı motosiklet hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de 3 farklı motosiklet hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmaya yönelik yapılan çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede 3 ayrı motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen M.A.S. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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