Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde güvenlik kamerasına yakalanan motosiklet hırsızı polisler tarafından yakalandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde güvenlik kamerasına yakalanan motosiklet hırsızı polisler tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi Erler Sokak'ta park ettiği motosikleti yerinde göremeyen sahibi, güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde çalındığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kameraları inceleyen ekipler motosikleti çalan şüphelinin Ö.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.K., çaldığı motoru satmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelisi Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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