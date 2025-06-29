Motosiklet Hırsızı Kaza Geçirdi, Yaralandı

Motosiklet Hırsızı Kaza Geçirdi, Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da park halindeki motosiklete binen M.Ç., motosiklet sahibinin peşinden koşmasına rağmen kaçtı. Fakat, kısa sürede kaza yaparak yaralandı. M.Ç.'nin çaldığı motosikletin sahibi durumu polise bildirdi.

Karaman'da park halindeki motosiklete binerek kaçan şahıs kaza yaparak yaralandı.

Olay, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs, sahibi tarafından kontağı üzerinde bırakılan motosiklete binerek kaçtı. Durumu fark eden motosiklet sahibi M.S. (68) şahsın peşinden koşsa da yetişemedi. Motosiklet sahibinin durumu polise bildirmesinden dakikalar sonra M.Ç., binerek kaçtığı 70 HD 556 plakalı motosikletle Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde otomobille yaptığı kazada yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemede kazaya karışan motosikletin kısa süre önce park halindeyken çalınan motosiklet olduğu belirlendi.

Kaza yerine gelen motosiklet sahibi M.S., "Motosiklet benim. Motoru park etmiştim, birisi motorumu çaldı. Caminin oradan aşağıya doğru ilerlemeye başladı ve peşinden koştum ama yetişemedim" diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekibinin yaptığı incelemenin ardından motosiklet sahibi M.S.'ye teslim edildi.

Öte yandan motosiklete binerek kaçan M.Ç.'nin akli melekelerinin yerinde olmadığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.