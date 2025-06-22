Motosiklet Hırsızı İskenderun'da Yakalandı

Motosiklet Hırsızı İskenderun'da Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan A.Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahsın, hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesinde 12 Haziran tarihinde meydana gelen elektrikli motorsiklet hırsızlığı ve 21 Haziran tarihinde Esentepe Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı şüphelisi A.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alına alınan şahsın, hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüpheliden; 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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