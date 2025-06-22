Motosiklet Hırsızı İskenderun'da Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

İskenderun ilçesi Meydan Mahallesinde 12 Haziran tarihinde meydana gelen elektrikli motorsiklet hırsızlığı ve 21 Haziran tarihinde Esentepe Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı şüphelisi A.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alına alınan şahsın, hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüpheliden; 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - HATAY