Motosiklet hırsızı çalılıklar arasında yakalandı - Haberler

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Motosiklet hırsızı çalılıklar arasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet hırsızı çalılıklar arasında yakalandı Adana'da park halinde bulunan motosikletleri çalmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i bir site güvenliği ile çevredeki vatandaş tarafından saklandığı çalılıkların arasında yakalandı.

Motosiklet hırsızı çalılıklar arasında yakalandı

ADANA - Adana'da park halinde bulunan motosikletleri çalmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i bir site güvenliği ile çevredeki vatandaş tarafından saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Yakalanan şüpheliyi polise teslim ettiler.

Olay, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Y.M ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı bir süredir bölgeye gelerek motosiklet çalmaya çalışıyorlardı. Bu durumu fark eden bir sitenin güvenliği ve vatandaşlar hırsızların gelecekleri saatlerde nöbet tutmaya başladı. Bugün ise tekrardan motosiklet çalmaya gelen Y.M. ile arkadaşı, site güvenliği ve vatandaşlar tarafından kovalandı. İsmi öğrenilemeyen kişi kaçarken, Y.M çalılıkların arasına saklandı.

Etrafı arayan güvenlik ve vatandaşlar Y.M'yi çalılıklar arasında saklanırken yakaladı ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis Y.M'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Motosiklet Adana 3. Sayfa Haberler

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