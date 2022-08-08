Motosiklet hırsızı 4 kişi yakalandı Eskişehir'de çalınan bir motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Eskişehir'de çalınan bir motosiklet polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde gerçekleşen bir motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda, S.B., E.D., M.Y. ve A.N. isimli şüpheliler Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir ikametin bahçesinde yakalandı. Çalıntı motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, şüphelilerin hakkında başlatılan işlemin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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