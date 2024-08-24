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Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletli yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner K. yönetimindeki 41 ARF 930 plakalı motosiklet, F.Y. idaresindeki 34 GBF 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet bariyere çarptı. Meydana gelen kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırdı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Cem Ö'nün ise hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnceleme 3-sayfa Kocaeli trafik Gebze Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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