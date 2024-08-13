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Orhangazi'de trafik kazası: Motosiklet otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dönüş yaparken sağından sollamaya çalışan bir motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki genç yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dönüş yaptığı esnada sağından sollamaya çalışan bir motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki genç yolcu yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi Şehit Hüseyin Uslu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emre H. (33) idaresindeki 34 HET 373 plakalı otomobil Şehit Hüseyin Uslu Caddesi'nde seyir halindeyken dönüş yaptığı esnada aynı istikamette gitmekte olan A.U. (19) idaresindeki 16 VH 468 otomobilin sağından sollama yapmak isterken otomobile çarptı.

Motosiklet savruldu

Kazada motosiklet kaldırıma savrulurken, sürücü A.U. ile arkasında yolcu olarak bulunan T.Ü. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı iki genç, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralı gençlerin hayati tehlikeleri bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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