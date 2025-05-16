Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan Muhammed Nuri Hicri'nin kullandığı 63 AGZ 345 plakalı motosikletin, Yemişli Mesire Alanı'nı geçtikten sonra devrilmesiyle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kontrolden çıkarak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA