Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet, Yemişli Mesire Alanı'nın ardından yola savruldu. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu üzerinde seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan Muhammed Nuri Hicri'nin kullandığı 63 AGZ 345 plakalı motosikletin, Yemişli Mesire Alanı'nı geçtikten sonra devrilmesiyle meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kontrolden çıkarak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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