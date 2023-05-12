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Motosiklet devrildi: 1 yaralı

Motosiklet devrildi: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Boran yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. (38) idaresindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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