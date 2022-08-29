Motosiklet denetimleri arttırıldı 3. Sayfa Haberleri Motosiklet denetimleri arttırıldıKİLİS Kilis'te, artan kazalar üzerine polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulamaları arttırıldı Artan motosiklet kazaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde motosikletler üzerinde... Motosiklet denetimleri arttırıldı KİLİS Kilis'te, artan kazalar üzerine polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik uygulamaları arttırıldı Artan motosiklet kazaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde motosikletler üzerinde uygulamaları sıklaştırdı. Nüfus ortalamasına göre Türkiye'de en çok motosikletin bulunduğu kentte trafik ekipler, motosikletler üzerinde uygulamalarını arttırdı. Polis ekipleri, uygulama noktasından geçen motosiklet sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları ve Genel Bilgi Toplama sorgularını yapıyor. Motosiklet uygulamalarının artarak süreceği bildirildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ Emniyet Müdürlüğü Motosiklet 3. Sayfa Haberler

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