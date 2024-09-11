Düzce'de Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpan Sürücüye Saldırı
Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde bir motosiklet babasıyla yürüyen çocuğa çarptı. Çocuk hafif yaralanırken, öfkelenen çocuğun yakınları sürücüye saldırdı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde çocuğa çarpma ile ardından yaşanan kargaşa kaydedildi.
Düzce'de hızla gelen motosiklet babasıyla birlikte yürüyen çocuğa çarptı. Öfkelenen çocuğun yakınları ise sürücüye saldırdı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Düzce Merkeze bağlı Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden hızla ilerleyen motosiklet, babasıyla birlikte yürüyen çocuğa çarptı. Çocuk hafif şekilde yaralandı. Sürücünün motosikletini hızlı kullanmasına sinirlenen çocuğun yakınları ise sürücüye saldırdı. Diğer vatandaşlar da araya girerek kargaşayı sonlandırmaya çalıştı.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin çocuğa çarptığı ve çocuğun yakınlarının da sürücüye saldırdığı anlar yer aldı. - DÜZCE