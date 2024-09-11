Düzce'de Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpan Sürücüye Saldırı

Düzce'de hızla gelen motosiklet babasıyla birlikte yürüyen çocuğa çarptı. Öfkelenen çocuğun yakınları ise sürücüye saldırdı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Düzce Merkeze bağlı Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden hızla ilerleyen motosiklet, babasıyla birlikte yürüyen çocuğa çarptı. Çocuk hafif şekilde yaralandı. Sürücünün motosikletini hızlı kullanmasına sinirlenen çocuğun yakınları ise sürücüye saldırdı. Diğer vatandaşlar da araya girerek kargaşayı sonlandırmaya çalıştı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin çocuğa çarptığı ve çocuğun yakınlarının da sürücüye saldırdığı anlar yer aldı. - DÜZCE