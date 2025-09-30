Motosiklet çocuğa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Haberler

Bilecik'te motosikletin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Hakkı B., idaresindeki 34 HMY 743 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmekte olan E.E.'ye (9) çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 9 yaşında kız çocuğu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
