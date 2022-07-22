Motosiklet çalan şüpheli yakalandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı'na çalınan motosikletle ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın S.D. olduğunu belirledi. Fiziki takip yapılması sonucu adresi belirlenen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Motosiklet Hisarcık Osmaniye Düziçi 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Motosiklet çalan şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.