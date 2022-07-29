Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı - Haberler

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Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı

Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı

Eskişehir'de devriye gezen ekipler tarafından motosiklet çaldığı tespit edilen 2 kişi yanlarında ruhsatısz tabanca ile yakalandı.

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Eskişehir'de devriye gezen ekipler tarafından motosiklet çaldığı tespit edilen 2 kişi yanlarında ruhsatısz tabanca ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi esnasında 2 şahsın motosikleti çalarak götürdükleri tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan E.E. ve A.M.O. isimli şüpheliler, çaldıkları motosiklet ile birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, motosikletin koltuğunun altında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ile fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan A.M.O.'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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