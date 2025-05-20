Motosiklet Babaanne ile Torununa Çarptı: 3 Yaralı

Motosiklet Babaanne ile Torununa Çarptı: 3 Yaralı
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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ve torununa motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü dahil 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Motosiklet babaanne ile torununa çarptı: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'de yolun kaşısına geçen babaanne ile torununa motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile babaanne ve torunu yaralandı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Beyciler kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce kent merkezi istikametine seyir halinde olan üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan F.K. ile torunu E.K.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile babaanne ile torunu savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan babaanne ile torun ve motosiklet sürücüsü ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı tek şeritten verilen trafik motorun kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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