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Motoryatla kaçmaya çalıştılar

3. Sayfa Haberleri

Motoryatla kaçmaya çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motoryat içerisindeki 37 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motoryat içerisindeki 37 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında motoryat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekibi bölgeye gitti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından motoryat durduruldu, içerisindeki 37 göçmen yakalandı. Olayda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Göçmen Muğla 3. Sayfa Haberler

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