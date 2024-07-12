Motorun Üstünde İp Gibi Durdu, Canını Hiçe Saydı

Motorun üstünde ip gibi durdu, canını hiçe saydı

ELAZIĞ - Elazığ'da motorun üzerinde uzanan şahıs canını hiçe sayarken trafiği de tehlikeye attı.

Olay Zafran TOKİ civarında yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak şekilde motorla yola koyuldu. Bir süre sonra motorun üzerinde ip gibi uzanan şahıs bir yandan canını tehlikeye atarken bir yandan da trafiği tehlikeye attı. Şahsı bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.