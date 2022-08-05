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Motorsiklet kazasında hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı

Motorsiklet kazasında hayatını kaybetmişti son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda cip ile motosikletin çarpışması neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

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Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda cip ile motosikletin çarpışması neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 2 gün önce gece saatlerinde D-650 karayolu Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere savrulan motosiklet sürücüsü Serkan Ayvaz (35) ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Ayvaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında cenazesi memleketi Geyve'ye getirilen Ayvaz, Sinanbey Caminde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından ilçe mezarlığın defnedildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukova Sakarya 3. Sayfa Haberler

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