Motorlu testereyle ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı Afyonkarahisar'da çalıştığı inşaatta motorlu testere ile ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı. Afyonkarahisar'da çalıştığı inşaatta motorlu testere ile ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı. Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan H.K., isimli şahıs kullandığı motorlu testerenin kontrolünü kaybetmesi sonucu ayak başparmağını kesti. Durumu gören H.K.'nın iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.K.'yı ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahıs burada tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Motorlu testereyle ayak başparmağını kesen şahıs tedavi altına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.