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Motorlu Testere İle Odun Keserken Bacağını Kesti

Motorlu Testere İle Odun Keserken Bacağını Kesti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan bir kişi, kazayla kendi bacağını kesti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Sevci'nin bacağına dikiş atıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan bir kişi kazayla kendi bacağını kesti. Derin kesinin oluştuğu şahıs özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Fındıkı Mahallesinde bir turizm şirketinin de sahibi olan Hüseyin Sevci (54) evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmek isterken kazayla bacağını kesti. Bacağından derin şekilde kesi yarası alan Hüseyin Sevci, özel bir araçla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Sevci'nin bacağına dikiş atıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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