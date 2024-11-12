Motorlu Testere ile Odun Keserken Ayağını Kesip Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun keserken ayağını kesen adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat A. (43) evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Adam bir anlık dikkatsizlik sonucu sol ayağından yaralandı. Ayağında parçalanma olan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA