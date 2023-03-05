Motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan 11 metre uzunluğundaki tekne sürüklenirken KIYEM ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan 11 metre uzunluğundaki tekne sürüklenirken KIYEM ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum Adaboğazı Koyu mevkisinde makine arızası yapan tekne yardım çağrısı yaptı. Yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 teknesi bölgeye sevk edildi. 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Bitez Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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