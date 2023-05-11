Motokuryenin akrobatik yolculuğu kaza ile son buldu Tekirdağ Çorlu'da trafikte motosikleti şaha kaldıran kuryenin geçirdiği kaza kameraya yansıdı.

Motokuryenin akrobatik yolculuğu kaza ile son buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da trafikte motosikleti şaha kaldıran kuryenin geçirdiği kaza kameraya yansıdı. Yaralanan genç sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Dumlupınar Caddesi istikametine seyreden O.D. kullandığı 34 ECV 132 plakalı motosikleti şaha kaldırdı. Saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden O.D. kaza yaptı.

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan O.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan sürücü O.D.'nin motosikleti şaha kaldırdığı esnada kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.