İzmir'in Karabağlar ilçesinde 63 yaşındaki servis şoförü, yol vermeme nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada 3 motokurye tarafından öldüresiyle dövüldü. Yaşlı adamın yaşadığı dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Motokuryelerden yaşlı adama öldüresiye dayak: Yol verme tartışmasında dehşet saçtılar

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 63 yaşındaki servis şoförü, yol vermeme nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada 3 motokurye tarafından öldüresiyle dövüldü. Yaşlı adamın yaşadığı dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 35 JA 5020 plakalı servis aracının sürücüsü 63 yaşındaki Mehmet Y. ile motokurye arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredeki diğer motokuryelerin de olaya dahil olması üzerine yaşlı servis şoförü, 3 motokuryenin saldırısına uğradı.

Yaşlı adamın yaşadığı dehşet anları kamerada

Kavgayı gören çevre esnaf ve vatandaşların araya girerek olayı yatıştırmaya çalışmasına rağmen 3 motokurye, yaşlı adamı kimseye aldırış etmeden darp etmeye başladı. Bir vatandaş tarafından ise yaşlı servis şoförünün uğradığı saldırı anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şoför kapısını açan iki motokuryenin Mehmet Y.'ye saldırdığı, bir başka motokuryenin ise yolcu kapısını açarak aracın içine girip yaşlı adamı darp ettiği, vatandaşların ise saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan vatandaşların, bölgeden kaçarak uzaklaşmak isteyen saldırganların etrafını çevirdiği, polisler gelene kadar bırakmadığı da bir başka cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Saldırganlar da yaşlı adamdan şikayetçi olmuşlar

İhbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda polis ekiplerince saldırgan motokuryelerden; Ahmet T., Erkal Ç. ve Murat C.Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı servis şoförü ise ambulans ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından polis merkezine giden Mehmet Y., saldırganlardan şikayetçi olurken, şahısların da Mehmet Y.'den şikayetçi oldukları öğrenildi.

Öte yandan, çevredeki esnafın da motokuryelerden rahatsız oldukları, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.