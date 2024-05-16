Motokuryeler, öldürülen üniversite öğrencisi için kontak kapattı

Bursa'da motokuryeler, Balıkesir'de kuryelik yapan ve götürdüğü sipariş sonrasında uğradığı bıçaklı saldırıda ölen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için kontak kapatarak, olayı protesto etti.

Balıkesir'de bir restoranda kurye olarak çalışan Ata Emre Akman, önünü kesen E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kurye arkadaşlarının öldürülmesi sonrası Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sulatan Mehmet Mahallesi'nde toplanan 250 motosikletli kurye, kontak kapatarak olayı protesto etti. Bir araya gelen 250 kişilik motokurye öldürülen gencin fotoğrafını araçlarına yapıştırdı. Atılan sloganların ardından eylem sona erdi. - BURSA