Motokurye Kazasında Sanığa 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden motokuryenin davasında sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, hükümle birlikte tahliye edildi.

9 Mayıs 2025 gecesi Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, U.P. kontrolündeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç, Bulut Faruk Filya idaresindeki 54 AJR 940 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet paramparça oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motokurye Bulut Faruk Filya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası kaçarak kayıplara karışan hafif ticari araç sürücüsü U.P., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Sanık U.P. hakkında Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması bugün görüldü. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu ve celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi. Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Kararını veren mahkeme heyeti, sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti. - SAKARYA