Motokurye inşaat işçisine çarptı ve yere düştü

Motokurye önce inşaat işçisine çarptı sonra savrulup yere düştü... O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de seyir halindeki motokurye, yol kenarına dökülen kumu inşaata taşıyan işçiye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki motokurye çalışması durdurulan inşaatın önündeki kumları taşıyan inşaat işçisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi ve motokurye savrularak yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, önündeki aracı geçmeye çalışan kuryenin araçla kum yığınları arasında kalarak işçiye çarptığı sonrasında da motosikletten düştüğü görüldü. Öte yandan kazadan saniyeler önce caddeden geçen bir kadında kıl payı kurtuldu.