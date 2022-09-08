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Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada

Sultangazi'de seyir halindeki motokurye, dönüş yapan polis aracına yandan çarptı.

Sultangazi'de seyir halindeki motokurye, dönüş yapan polis aracına yandan çarptı. Motokurye kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, 3 Eylül Pazar günü öğlen saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motokurye, hatalı dönüş yapan polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinden yere düşen motokurye kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi Eylül 3. Sayfa Haberler

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