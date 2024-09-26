Motokurye, 10 Günde 3 Ceza Yedim: 'Kazancım Cezaya Gidiyor'

Denetime takılan motokurye: "10 günde 3 ceza yedim"

"Hepsinde de siparişi götürürken yedim. Paketçiler parasını götürdüğü paket başına çalıştığı için kazanıyor ve belli bir teslimat süresi var"

"Devletimiz sağ olsun var olsun, devletimize karşı boynumuz kıldan ince, artık çalışarak ödeyeceğiz"

ANTALYA - Antalya'da trafik ekiplerinin denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Hız limitini aşan ve trafik sigortası bulunmayan bir motokurye 10 günde 3 ceza yediğini belirterek, "Kazandığımız trafik cezasına gidiyor. Teslimat süresi konusunda biraz daha anlayış bekliyoruz" dedi.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aşırı hız yapan, emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefon ile görüşen araç ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimleri devem ediyor. Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan trafik ekipleri kurallara uymayan ve eksikleri bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında aşırı hız yaptığı ve motosikletinin sigortası olmadığı belirlenen bir motokurye ceza yemekten kurtulamadı. Hız limitini aşan ve sigortası bulunmayan motosikletli kuryeye toplam 7 bin 200 TL para cezası kesildi.

"10 günde 3 ceza yedim"

Sigortası bulunmayan motosiklet bağlanırken Doğucan Timrus isimli motokurye denetim alanında motosikletin sigortasını yaptırarak otoparka çekilmesini engelledi. 4 yıldır kuryelik yaptığını ve bu süre içerisinde yediği 4 trafik cezasının 3'ünü son 10 gün içerisinde kesildiğini belirten Doğucan Timrus isimli motokurye, "Hız sınırı burada 79'du sanırım benim hızım ise 85 idi bu yüzden ceza yedim. Hem radar ve sigortasızlıktan toplamda 7 bin lira ceza yedim. Kuryeyim, kazandığımız direkt olarak cezaya gidiyor. 4 yıldır kuryeyim bu dördüncü cezam. Hesaplarsak yılda bir kereye düşüyor ama ben son 3 cezamı da 10 gün içerisinde yedim. Bir daha da yemeyi düşünmüyorum ama hayırlısı diyelim artık" dedi.

Teslimat süresinde anlayış istedi

Trafik cezalarının tamamının verilen siparişleri teslim etmeye giderken paket teslim etmeye giderken kesildiğini belirten Timrus, "Hepsinde de siparişi götürürken yedim. Çünkü şöyle, paketçiler parasını götürdüğü paket başına çalıştığı için kazanıyor ve belli bir teslimat süresi var. Bu yüzden hız yapılıyor ve bu durum çok tehlikeli oluyor. Çoğu arkadaşımızı da bu yüzden kayıp ettik, çoğu vefat etti. Sipariş veren müşterilerin bazıları gecikme olduğu zaman anlayışla karşılıyor ama kimileri çok anlayışsız. Biraz daha anlayışlı olsunlar. Ceza konusunda da devletimiz sağ olsun var olsun, devletimize karşı boynumuz kıldan ince, artık çalışarak ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.