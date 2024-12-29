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Motokros Kazasında Ağır Yaralanan Sporcuya Helikopterle Müdahale

Motokros Kazasında Ağır Yaralanan Sporcuya Helikopterle Müdahale
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motokros yaparken uçurumdan düşen G.A., ağır yaralı olarak askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri zor şartlarda yaralıya ulaştı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uçurumdan yuvarlanarak ağır yaralanan motokroscu, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, kırsal Uzunçam Mahallesi Peynirtaşı Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte motokros yapmak için yaylaya çıkan G.A., motosikleti ile dere yatağına uçtu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD Aydın ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahsın bulunduğu sarp bölgeye araçla giremeyen kurtarma ekipleri, zor şartlarda yaralı G.A.'ya ulaştı. Yaralı şahsa ilk müdahale UMKE ekiplerince olay yerinde yapıldı. Bölgeden araçla indirilemeyecek durumda olan yaralı, Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'ndan gelen helikopterle alınarak Nazilli Stadyumu'na getirildi. Yaralı burada ambulansa alınarak, Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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