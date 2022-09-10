Moto kuryelerin kavgası kamerada: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ Çorlu'da yolda karşılaşan motosikletli kuryeler bıçakla ve yumruk yumruğa birbirine girdi. Tekirdağ Çorlu'da yolda karşılaşan motosikletli kuryeler bıçakla ve yumruk yumruğa birbirine girdi. 3 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı. Olay, gece saatlerinde Eski Tekirdağ Caddesi üzeri Çobançeşme kavşağında meydana geldi. Yolda karşılaşan bir grup motosikletli kurye aralarındaki husumet nedeniyle kavgaya tutuştu. Bıçakla ve yumruk yumruğa birbirine giren iki grubun kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesi sonrası son buldu. Kavga sonrası yaralanan 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ kavga Çorlu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Moto kuryelerin kavgası kamerada: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.