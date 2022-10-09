Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın 3. Sayfa Haberleri - Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir televizyon ve radyo kulesinde yangın çıktı. - Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir televizyon ve radyo kulesinde yangın çıktı. Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzey batısında bulunan Demyan Bedny Caddesi üzerindeki bir televizyon ve radyo kulesinde yangın çıktı. Bölgeye televizyon, radyo ve GSM operatörlerinin frekanslarını yayan kulede başlayan yangın üzerine bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın nedeniyle bölgedeki iletişimde aksaklıklar yaşandığı ifade edilirken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangınla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Moskova Rusya 3. Sayfa Güncel Haberler

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