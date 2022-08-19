Moskova'da havaalanında 225 kilogram kaçak altın ele geçirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanında valizlerin iki grup arasında değiş tokuş edildiğini gören gümrük memurları, 225 kilogram ağırlığındaki altınların kaçak yollarla Dubai'ye kaçırılmaya çalışıldığını tespit etti.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Havalimanında 225 kilogram ağırlığındaki altınları Dubai'ye kaçırmak isteyen şahıslar, polise takıldı. 3 Ermeni ve 3 Rus vatandaşı, iki grup halinde Dubai'ye ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a uçak bileti aldı. Erivan'a uçak bileti alan ve bavullarında külçe altın bulunan şahıslar, Ermenistan'ın Avrasya Ekonomi Birliği'ne üye olmasını fırsat bilerek gümrük kontrolünden geçmedi ve altınlarla rahat bir şekilde içeri girdi. Bu sırada Dubai'ye uçak bileti alan 3 Rus ise kontrol noktasından boş bavullarla geçip diğer grupla buluştu. Güvenlik kameralarını izleyen gümrük memurları, Ermenistan uyruklu şahısların valizleri güçlükle taşımasından şüphelendi. Üçlüyü takibe alan gümrük memurları, Ruslarla valizlerin değiş tokuş edildiğini gördü. Daha sonra uçaklara binen şahıslar, gümrük görevlileri tarafından gözaltına alındı.

225 kilo altınla yakalandılar

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından yapılan açıklamada, valizlerde yaklaşık 760 milyar ruble (12.7 milyon dolar) değerinde 225 kilogram çalıntı altın bulunduğu bildirildi. Moskova Mahkemesi 3 Ermeni'nin 11 Eylül'e kadar tutuklu kalmasına hükmederken, Ruslar ise Moskova'dan ayrılmayacaklarına dair ifadelerini imzaladıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MOSKOVA