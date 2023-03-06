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Moritanya'da 4 mahkum cezaevinden kaçtı, 2 gardiyan öldü

3. Sayfa Haberleri

Moritanya'da 4 mahkum cezaevinden kaçtı, 2 gardiyan öldü

Moritanya'da bir cezaevinde çıkan çatışmada 2 gardiyanın öldüğü, 4 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Moritanya'da bir cezaevinde çıkan çatışmada 2 gardiyanın öldüğü, 4 mahkumun kaçtığı belirtildi.

Afrika ülkesi Moritanya'da dün gece saatlerinde başkent Nouakchott'taki bir cezaevinde çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, çıkan çatışmada 2 gardiyanın öldüğü, 4 mahkumun ise cezaevinden kaçtığı ifade edildi. Açıklamada, 2 gardiyanın yaralandığı olayın ardından cezaevindeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı, mahkumların bulunması için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mahkumların kimlikleri açıklanmazken, terör suçundan tutuklu oldukları bildirildi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana terör saldırısının yaşanmadığı ülkede komşu ülke Mali'den gelen örgütler faaliyet gösteriyor. - NOUAKCHOTT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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