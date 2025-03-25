Montun Cebinden Para Çalan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da internet kafede montun cebinden para çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 12 suç kaydı bulunan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet kafede müşterinin oturduğu koltukta asılı montun içinden 2 bin 500 lira para çalındı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını 12 suç kaydı bulunan İ.A.'nın (31) gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN