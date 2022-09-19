'Montrö Bildirisi' davası ertelendi 3. Sayfa Haberleri 103 emekli amiralin yargılandığı 'Montrö Bildirisi' davası savcının katılamaması nedeniyle ertelendi103 emekli amiralin yargılandığı 'Montrö Bildirisi' davasında esas hakkında mütalaa sunması beklenen savcı, sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılmayınca dava ertelendi. 103 emekli amiralin yargılandığı 'Montrö Bildirisi' davası savcının katılamaması nedeniyle ertelendi 103 emekli amiralin yargılandığı 'Montrö Bildirisi' davasında esas hakkında mütalaa sunması beklenen savcı, sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılmayınca dava ertelendi. Bir sonraki dava 7 Ekim görülecek. Soruşturmanın geçmişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti. Mahkemenin, pandemi nedeniyle aldığı karar gereği, 72 sanığın savunması yaşadıkları illerde alınmıştı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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