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Moldova'da çukura gömülen 62 yaşındaki adam, bir cinayeti soruşturan polis ekipleri tarafından tesadüfen bulunup kurtarıldı

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Moldova'da 62 yaşındaki bir adam, canlı canlı gömüldüğü çukurdan dört gün sonra tesadüfen yardım çığlıkları duyan polisler tarafından kurtarıldı. Polisler, bir cinayeti araştırırken yer altından gelen yardım çığlıklarını duydu ve adamı buldu. Adam, bir tartışma sonucu bıçakla yaralandıktan sonra çukura atıldığını anlattı. Şüpheli, ayrıca bir kadını öldürmekle suçlanıyor ve suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Moldova'da 62 yaşındaki bir adam, dört gün canlı olarak gömüldüğü çukurdan tesadüfen yardım çığlıkları duyan polisler tarafından kurtarıldı.

Polisler, yakındaki bir cinayeti araştırırken yer altından gelen boğuk yardım çığlıklarını duydu.

Olay, pazartesi günü 74 yaşındaki bir kadının evinde ölü bulunmasının ardından başladı. Polis, kadının ölümünden şüphelenilen bir kişiyi tutukladı ve aynı köydeki evini ararken yerden gelen yardım çığlıklarını duydu. Hemen kazmaya başladılar ve geçici bir mezarın girişinde gömülü adamı buldular.

Çarşamba günü yayınlanan polis görüntüleri, adamın kurtarıldığını gösteriyor. Bilinci yerindeydi ve boynunda bir yara vardı. Adam, kendisinin ve 18 yaşındaki şüphelinin birlikte alkol aldığını ve tartışmaya başladıklarını anlattı. Şüpheli, adamı bıçakla yaraladıktan sonra bir çukura atıp üzerine toprak atmış.

Polisler, şüphelinin ertesi gün, pazar gecesi veya pazartesi sabahı erken saatlerde yaşlı kadını öldürdüğüne inanıyor. Şüpheli, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı ve suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kurtarılan adam hastanede tedavi görüyor. Bir yerel sakin, ölen kadın hakkında, "Çok saygın bir kadındı, kimseyle hiçbir sorunu yoktu," dedi.

Moldova'da çukura gömülen 62 yaşındaki adam, bir cinayeti soruşturan polis ekipleri tarafından tesadüfen bulunup kurtarıldı

Moldova'da çukura gömülen 62 yaşındaki adam, bir cinayeti soruşturan polis ekipleri tarafından tesadüfen bulunup kurtarıldı

Moldova'da çukura gömülen 62 yaşındaki adam, bir cinayeti soruşturan polis ekipleri tarafından tesadüfen bulunup kurtarıldı

Moldova'da çukura gömülen 62 yaşındaki adam, bir cinayeti soruşturan polis ekipleri tarafından tesadüfen bulunup kurtarıldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Moldova Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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