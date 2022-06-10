Mobilyacıyı öldüren zanlı yakalandı - Haberler

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Mobilyacıyı öldüren zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mobilyacıyı öldüren zanlı yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde mobilyacıyı silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde mobilyacıyı silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Kozan'da 4 Mayıs'ta gece saat 23.00 sularında Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu sırtından vurularak yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zafer Çamur'un katil zanlısının yakalanması için çalışma yapıldı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Hakkı Y. olduğunu belirledi. Yapılan takip sonrası Hakkı Y. Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Hakkı Y.'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Adana Kozan 3. Sayfa Haberler

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