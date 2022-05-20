Mobilya mağazasının deposundaki yoğun duman korkuttu - Haberler

Antalya'da bir mobilya mağazasının bodrum katında yangın sonucu oluşan yoğun duman itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla dumanı tahliye edebildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki bir mobilya mağazasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mağazanın depo bölümünden ve aralıklardan yoğun şekilde çıkan dumanı gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alma ihtimaline karşı çalışanlar kendi imkanlarıyla bazı ürünleri dışarı çıkardı. Kısa sürede mağazaya gelen ekipler, ilk olarak dumanın geldiği noktayı belirlemek için çalışma başlattı. Yoğun dumana maruz kalan itfaiye erleri, elektriklerin de kesik olduğu depoda çalışabilmek için tüplü solunum cihazı kullandı. Tüm ekipler maskelerini taktıktan sonra çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından dumanın çıktığı yere müdahale eden ekipler, daha sonra duman tahliye çalışması yaptı. Mağaza görevlileri ise çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa