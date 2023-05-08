Mobilya fabrikasında korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen işçiler ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Yangını fark eden işçiler durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangında dumandan etkilenen işçiler ambulansta tedavi edildi. Bir işçi ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.