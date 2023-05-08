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Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Mobilya fabrikasında korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen işçiler, ambulansta tedavi edildiler.

Mahmudiye Mahallesi 31. Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangını fark eden işçiler durumu İnegöl itfaiyesine bildirdiler. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler 1 saatte söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen işçiler ambulansta tedavi edildi. Bir işçi ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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