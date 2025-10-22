Haberler

Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında, ahşap kesimi yapan 43 yaşındaki işçi Ufuk A.'nın başına makine çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında başına makine çarpan işçi yaralandı.

Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Ahşap kesimi yapan işçi Ufuk A.'nın (43) başına eğildiği esnada makinenin hareket eden motoru çarptı. Kanlar içinde kalan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.