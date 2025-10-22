Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında başına makine çarpan işçi yaralandı.

Olay, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Ahşap kesimi yapan işçi Ufuk A.'nın (43) başına eğildiği esnada makinenin hareket eden motoru çarptı. Kanlar içinde kalan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA