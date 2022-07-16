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Mobilya atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mobilya atölyesinde korkutan yangın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında fenalaşan kadın, ambulansta tedavi edildi.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Atölyeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında ismi öğrenilemeyen bir kadın ise fenalaşarak bayıldı. Ambulansa alınan kadının tedavisi, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

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