Mobil radarla tespit edilen 31 göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mobil radarla tespit edilen 31 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mobil radarla tespit edilen 31 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde mobil radarla tespit edilen 31 göçmen yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde mobil radarla tespit edilen 31 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderileceği bildirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title