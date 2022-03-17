BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde mobil radarla tespit edilen 31 göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderileceği bildirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa