Mobil radarın tespit ettiği 20 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Mobil radarın tespit ettiği 20 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mobil radarın tespit ettiği 20 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın tespit ettiği lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın tespit ettiği lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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