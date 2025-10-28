Haberler

MLKP Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu maddeler ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadelerinde adı geçen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilen ifadelerde ismi geçen 33 şüpheli tespit edildi. 33 şüpheliden 7'sinin yurt dışında 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. 24 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 22, Antalya'da 1, İzmir'de 1, ve Sivas'ta 1 olmak üzere 25 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 adet silah, 1 adet şarjör, 52 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 55 adet av tüfeği fişeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal tespit edilerek el konuldu. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

