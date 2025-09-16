MKE Patlayıcı Fabrikası'ndaki Patlama Davasında Yeni Gelişmeler

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı 5 sanığın cezalandırılmasını talep ederken, bir sanığın beraatini istedi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, önceki celsede talep edilen bilirkişi raporların dava dosyasına geldiğini belirtti. Ardından rapora karşı beyanda bulunmaları için sanıklara söz verildi.

Söz alan fabrika müdürü sanık Şık, raporda kazaya ilişkin her şeyin ortaya konduğun ifade ederek, talimatlara uygun çalışıldığının belli olduğunu söyledi. Şık savunmasına şöyle devam etti:

"Tespitlerin yanına manuel olayına bir açıklık getirilememiş. Manuel diye bir sistem yoktur. Bütün tesislerde sistem otomatik işletilir. Vana var ancak, onlar otomatik olarak idare ediliyor. Bütün işlemler otomatiktir. Yapılan işlem zaten kural dışıdır. Bu tesis Almanlarla beraber kuruldu, bu olaya belki onlarda bir açıklık getirebilir. Tesis otomatik çalıştırılmadığında arıza olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Üzerime yapılan suçlamalar afakidir. Ben buranın 2 senesinde görev aldım, hatayı yapan arkadaşlar 27 senedir burada çalışıyorlardı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olaydan 1 hafta önce ben izindeydim. Raporu kabul etmiyorum. Benim yerimde kim olsa bu olay yaşanacaktı, yapılan işlem kural dışıdır."

"Tekrardan müdür olarak atandım"

Patlayıcı üretim takım lideri sanık Atasoy ise üzerindeki suçlamayı MKE'nin üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim denetleme sonuçlarımız dosyada mevcuttur. Atölye de herhangi bir arıza yoktur. İşler otomasyon ile yapılmış olsa alarm vererek, bir sonraki işleme geçmeyecektir. 2021 yılında şirketimiz özelleşmiştir. 2022 temmuz ayından 2025 yılına kadar patlayıcı üretim müdürlüğüne müdür bulunamadı. Ben tekrardan müdür olarak atandım. Beraatimi isterim" dedi.

Üretim mühendisi sanık Sarı ise, bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Sistem otomasyonu 1986 yılında yapılmıştır, günümüz otomasyonları gibi değildir. Ben 1 yıldır MKE'de çalışıyorum, işçiye inisiyatif bırakmıyoruz. Çalışma talimatlarıyla her şey açıkça belirtilmiştir" ifadelerinde bulundu. Fabrika müdür vekili Karabacak ise mahkeme heyetinden beraatini talep etti.

Söz alan iş güvenliği uzmanı sanık Karabaş şu beyanda bulundu:

"Rapora itirazımı yazılı olarak yaptım. Benim bir kusurum yoktur."

Asit dinamit üretim takım lideri Armağan ise rapora itiraz ederek beraatini talep etti.

Sanık beyanlarının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, yaşanan kazanın manuel müdahaleden ötürü kaynaklandığını ifade etti. Olayda sanıklar Armağan'ın inisiyatifi çalışanlara bıraktığı için, Karabaş'ın risk eğitimi, periyodik bakım kayıtlarını ve süreç odaklı risk analizi yapmadığı için diğer sanıklar Şık, Atasoy ve Sarı'nın tali kusurlu olduğunu belirterek, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını, sanık Karabacak'ın ise olayda kusurunun bulunmadığını söyleyerek beraatini talep etti.

Sanıklar savcının mütalaasına karşı savunma yapmak içim mahkemeden süre talep etti.

Bir sonraki duruşma 2 Aralık'ta görülecek. - ANKARA