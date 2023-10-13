MKE patlamasına ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE fabrikasında 10 Haziran'da 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, 6 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar üretim mühendisi Zafer S., asit, dinamit üretim takım lideri Oktay A., patlayıcı üretim takım lideri Ahmet A. ve tutuksuz sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Ş., iş güvenliği uzmanı Aynur K., fabrika müdür vekili Kuntay K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin tebliğ edilip edilmemesini sordu. Ardından mahkeme başkanı Muhammed Karaca sanıklara söz verdi.

"Yönetmelikte olan iş güvenliği ile ilgili tüm eğitimleri verdim"

Fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan tutuksuz sanık Aynur K., 2015 yılından beri iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptığını belirterek, "30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla işten ayrıldım. Fabrikada çalıştığım süreçte tüm yükümlülükleri yerine getirdiğimi düşünüyorum. Yönetmelikte olan iş güvenliği ile ilgili tüm eğitimleri verdim. Oradaki güvenliği sağlamak sadece iş güvenliği uzmanının görevi değil. Her seferinde temizlik yapılması gerektiğini belirttim. Atölyede otomasyon sistemi mevcut. Söz konusu eğitimleri fiili olarak verdik. Her atölye için hangi vananın ne zaman açılacağını bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Engel olurdum"

Tutuksuz sanık Kuntay K., patlamanın olduğu gün işçilerin hafta sonu mesaisine geldiğini belirterek, "Benim işçilerin söz konusu bölümde çalışacaklarına dair haberim olsaydı ve hafta içi bana bir sorun olduğu bildirilseydi buna engel olurdum. Herhangi bir vardiya listesi de bana gönderilmedi. Cumartesi günü çalışmanın olduğunu biliyordum ancak patlayıcı üretim müdürlüğündeki atölyede vardiyanın olup olmadığını bilmiyorum. Bu vardiya listesi bana ulaştırılmadı dolayısıyla bilgim yoktu. Patlama olduktan sonra bana vardiya bilgisi geldi. Suçlamaları kesinlikle kabuk etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Fabrika müdürü tutuksuz Durdu Uğur Ş. yaşanan patlamayı sonradan fabrikanın genel müdür yardımcısının aramasıyla öğrendiğini ifade etti.

Patlayıcı takım lideri Ahmet A. ise patlamanın olduğu esnada fabrikada olduğunu iddia etti. Planlamaya değinen sanık üretimin aylık ve yıllık olarak yapıldığını, plana göre de üretimin yapıldığını belirtti.

"Bu patlama 5-6 nedenin birleşmesiyle meydana gelmiştir"

Sanık Ahmet A., "Nisan ayının son haftası yaptığımızın planda da üretim Haziran ayında yapılacaktı. Onun için herkes mesaiye çağrılmıştı. Üretim Pazartesinden Cuma gününe kadar sorunsuz devam etti. Cumartesi günü üretimde bir değişiklik olmadığı için aynı üretim devam etti. Bu patlama 5-6 nedenin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bir kişinin yapacağı işi birden fazla kişi fazla yapmıştır bu hatadır, bu nedenle patlama olmuştur. Temizliği yapılmamıştır bu hatadır. Kişi, otomasyonla yapılacak şeyi manuel yapmıştır, bu hatadır" ifadelerine yer verirken, 4 aydır tutuklu olduğundan tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Zafer S., MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 1 yıldır üretim mühendisi olarak çalıştığını belirtti. Olayın yaşandığı gün şahsi aracıyla fabrikaya gittiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Olay sonrası görüntüleri izlediğimizde vananın yanlış açılması sonucu patlamanın gerçekleştiğini gördük. Benim sorumluluğumda 25 atölye var. Normalde temizlik, ustabaşının sorunluluğundadır. Gerekli temizliğin yapıldığına dair ustabaşı bize bir rapor sunar. Kağıt üzerinden ustabaşının temizliği yapıp yapmadığı denetleniyor. Üretim temiz başlayıp temizlenerek bitirilmelidir. Patlamanın gerçekleştiği alanda 5 kişi görevliydi. İşe yeni başlayan kişiler de oradaymış ve hangi sıfatla orada bulunuyorlardı bilmiyorum. NGL tankının olduğu yer beton duvarlarla ayrılmıştır. Sadece tek kapıdan giriş vardır. Manuel olarak kapı açılarak görevlendirilen kişi içeri girebilir. NGL tahliye görevi maktul Mehmet Kutlu'ya aittir. Bu bölgeye yönetmelikte belirtilen özel kıyafetlerle girilmesi gerekmektedir. Üretim yerlerindeki sorumluluğum, bana sadece arıza bildirildiğinde başlar. Onun dışında günlük rutin denetimlerimi gerçekleştiriyorum. Temizlik yapılıp yapılmamış olması tanktan belli olmadığı için usta başının sözlerine ve imzaladığı kağıda riayet etmek durumundayız. Sıfırzone denilen patlamanın gerçekleştiği alana fabrika müdürü dahil teknik olarak kimsenin girmesi mümkün değildir. Yani tankın olduğu yere sadece orada çalışanlar girebilir. Maktul İbrahim Özdemir'de orada bulunan sorumlu ikinci kişi olarak da belirtilebilir."

Asit dinamit takım lideri tutuklu Oktay A., "Ahmet beyin bahsettiği gibi vardiya listeleri hazırlandıktan sonra EBYS sisteminde imzalanacak hale getiririz. Cumartesi günü geleceklerin listesini hazırladım. Perşembe günü belirlendi. Ben listenin sekretaryasını yaparım. İsimle önceden toplantıda kurul halinde belirlenir. Cumartesi pazar mesaisi için vardiya belirlenir. İmza sirküleri başlatılır. Cuma günü vardiyayı oluşturduk. Maktul Mehmet Kutlu girilmemesi gereken yere 5 kişiyle beraber girdi. Ayrıca idare tarafından tankın bulunduğu bölgeye girilmesine yönelik malzemeler verilmemişti bu bölgeye girmemiz yasaktır. Diğer üretim yapılan bölgelere girmemiz için önlük ve ayakkabı verilmiştir. Bunları temin ederek diğer alanlara girdim" beyanlarına yer verdi.

Sanıklar tahliye edildi

Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıkları delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimali bulunmaması nedeniyle tahliye edilmesine hükmederken, sanıklar hakkında bulunan yurt dışı çıkış tedbirinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Aralık'a ertelendi. - ANKARA